MTN Bénin dévoile les cinq start-up sélectionnées pour son programme Innovation Lab

MTN Bénin a présenté les cinq meilleures start-up retenues pour son programme MTN Innovation Lab. Lancé le jeudi 5 mai dernier, ce programme vise à accompagner les jeunes porteurs de projets technologiques innovants les plus prometteurs du pays.

Afin d’encourager la création de solutions numériques adaptées aux besoins économiques et sociaux du Bénin, MTN Bénin soutient les start-up engagées dans l’innovation à travers son programme MTN Innovation Lab.

Pas moins de 160 start-up ont manifesté leur intérêt en s’inscrivant au programme. Au final, cinq projets ont été retenus à l’issue d’une sélection rigoureuse parmi 160 start-up candidates pour bénéficier de l’accompagnement du MTN Innovation Lab, qui a pour mission de soutenir les meilleures idées et les aider à se concrétiser.

Un accompagnement technique et stratégique

« Nous avons remarqué qu’aujourd’hui au Bénin, il y a de très grands talents avec un énorme potentiel et des projets ambitieux. En tant que MTN, nous avons estimé qu’il était de notre responsabilité d’agir. Nous avons donc décidé de mettre en place un véritable accompagnement technique sur une période de six à huit mois. À terme, ces collaborations aboutiront à des partenariats concrets », a expliqué Driss Bengeloune, responsable des innovations et des solutions digitales chez MTN Bénin.

Les 5 start-up retenues pour bénéficier de cet accompagnement, proviennent de secteurs différents. Il s’agit de « mon-assurance » qui propose une solution pour faciliter l’accès aux différents produits d’assurance ; « Elles », propose une application qui apporte une solution pour des questions liée à la santé des femmes africaines ; « Monniz », quant à elle, essaie de trouver une réponse aux difficultés de transfert d’argent vers des portefeuilles numériques en Afrique ; « Medom », offre une prise en charge médicale ambulatoires ; et « Cashless Flo », apporte une solution de gestion simplifiée des avantages salariaux.

Les start-up pourront s’appuyer sur les 9 millions de clients de MTN Bénin ainsi que sur un large réseau de partenaires, incubateurs, universités et fonds d’investissement pour développer leurs projets et atteindre leurs objectifs.

Il faut préciser que pour la mise en œuvre de son programme, MTN Bénin s’est associé à African Education & Innovation Group (AEIG), renforçant ainsi son engagement envers l’innovation et l’entrepreneuriat.

Des félicitations et un message inspirant de la directrice générale

Lors de la présentation des cinq start-up sélectionnées, Uche Ofodile, directrice générale de MTN Bénin, a salué les porteurs de projets et tous les acteurs impliqués dans le processus de sélection. « C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole pour vous féliciter et vous dire à quel point je suis fière de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. J’ai hâte de voir tout ce que nous allons réaliser ensemble », a-t-elle déclaré.

8 juin 2025 par