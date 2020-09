Bio Tchané sur les sites de Djougou, Natitingou et Parakou

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a effectué une visite le week-end écoulé sur les sites de construction de centrales solaires photovoltaïques du Millénium Challenge Account Bénin II. Le président du Conseil d’Administration du MCA-Bénin II s’est rendu dans les localités de Soubroukou à Djougou, Tagayé à Natitingou et Ganon à Parakou.

A chaque étape de sa tournée, le ministre d’Etat chargé du plan et du développement a tenu une séance d’échanges au cours de laquelle il a expliqué aux autorités locales et aux personnes expropriées, les tenants et les aboutissants du projet.

Au-delà de l’électrification, le projet souligne-t-il, permettra d’offrir des emplois aux populations locales, et d’aménager les pistes d’accès aux sites.

La question du dédommagement des expropriés n’a pas été occultée. A ce sujet, Bio Tchané convaincu du niveau d’avancement du processus de dédommagement, a rassuré les propriétaires expropriés qu’ils entreront dans leurs fonds d’ici octobre 2020.

Fières de cette promesse du président du Conseil d’Administration du MCA-Bénin II, les populations ont exprimé leur engagement à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ce projet qui permettra de résoudre le problème de l’éclairage dans les trois localités concernées.

Les trois centrales photovoltaïques à construire dans ces localités sont dotés chacune d’une capacité totale de 35 Mégawatts. Les travaux sont prévus pour démarrer au début de l’année 2021.

F. A. A.

1er septembre 2020 par ,