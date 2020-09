Bio Tchané dote la radio islamique de Djougou d’un émetteur

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a reçu ce lundi 21 septembre 2020, une délégation conduite par Abdoul Razack Samari, imam central de Djougou. Au menu des échanges, la dotation de la radio islamique de la localité d’un émetteur afin de faciliter la couverture de toutes les localités de la ville, ainsi que les autres communes de la Donga.

Suite aux dernières pluies qui s’étaient abattues sur la ville de Djougou, l’émetteur de la radio islamique a été endommagé privant une bonne partie de la population des émissions.

L’imam central et les et les têtes couronnées de la ville avaient alors exprimé le besoin au ministre d’Etat.

Face à cette doléance, Abdoulaye Bio Tchané n’a pas tardé à réagir. Le secrétaire exécutif national du Bloc Républicain (BR) a remis l’émetteur à l’imam au cours de l’audience ce lundi.

D’une valeur estimée à plus de trois millions de francs CFA, cet appareil permettra aux populations de retrouver les émissions de la radio.

Très heureux du geste, l’imam central de Djougou a salué la promptitude du ministre d’Etat qui, à l’en croire, a à cœur le développement de sa ville natale, et le département de la Donga.

Tous les membres de la délégation ont formulé leurs prières de bénédiction à l’endroit du généreux donateur.

