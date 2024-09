Bio TCHANE salue l’initiative d’ouverture des voies à Bohicon

Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio TCHANE a effectué une visite vendredi 30 août 2024, au conseil communal de Bohicon. Le ministre d’Etat a salué les actions entreprises par le maire Rufino d’ALMEIDA, pour le développement de la ville carrefour.

Bio TCHANE, ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale était l’hôte du maire de la ville de Bohicon, Rufino d’ALMEIDA, vendredi 30 août 2024. Objectif de cette visite, apprécier les actions entreprises par le maire pour le développement de la ville carrefour.

Après un tête-à tête avec le premier citoyen de Bohicon, et une séance de travail avec le conseil communal, le ministre d’Etat a effectué une visite de terrain. Bio TCHANE a apprécié l’évolution de certains chantiers d’ouverture de voies et d’autres en cours de réalisation à Kpatalokoli-Nadota notamment.

« Depuis ma prise de fonction en tant que maire, la première demande des populations des arrondissements et des quartiers est l’ouverture des voies », a rappelé le maire. Cette demande a-t-il souligné est « légitime et fondé car sans l’existence d’une voirie urbaine confirmée, pas d’extension des réseaux de la SBEE et de la SONEB ». Raison pour laquelle « de lourds travaux d’ouverture de voies » ont été entrepris dans tous les arrondissements.

« La route du développement passe par le développement de la route. C’est ce principe que développe le gouvernement et c’est pour ça que je salue l’initiative du maire et de son conseil d’ouvrir des voies pour les populations des nouveaux quartiers qui n’avaient pas un accès facile au centre-ville », a déclaré le ministre d’Etat après avoir visité quelques chantiers.

Ces voies en cours d’ouverture souligne-t-il, permettent d’avoir accès à l’eau potable, à l’électricité et autres services. « Ce qui est souhaité par le gouvernement, c’est ce qui se fait ici à Bohicon », a confié Abdoulaye Bio TCHANE très satisfait. Les actions de développement en cours à Bohicon à l’en croire, sont bien arrimées aux politiques de développement du gouvernement.

