Bilikissou Machifa, l’ex conseillère HAAC inhumée ce vendredi

Bilikissou Ali Machifa, l’ex conseillère à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), décédée le jeudi 18 mai 2023 à Paris sera inhumée, vendredi 26 mai 2023.

L’ex conseillère est décédée des suite d’une maladie.

La défunte fut rapporteur du Bureau de la HAAC et présidente de la Commission des relations extérieures et de la coopération.

