Benoît K. Dato nommé ministre des Sports

Le Président de la République, Patrice Talon vient de nommer un nouveau Ministre des Sports ce mardi 10 Octobre 2023 après la démission de Oswald HOMEKY. Il s’agit de Benoît K. M. DATO. La nouvelle a été annoncée sur la télévision nationale.

Samou Séidou Adambi n’ira pas plus loin dans son rôle de ministre des sports intérimaire. Appelé à prendre provisoirement les commandes du ministère des sports suite à la démission de Oswald Homéky, vendredi dernier, le ministre de l’Energie laisse le poste à Benoît K. Dato nommé, ce mardi 10 octobre 2023 à la tête de ce département ministériel.

C’est le porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji qui a annoncé la nouvelle dans le JT de 20 heures de l’ORTB. Une nomination qui selon le SGAG a reçu le consentement du bureau de l’Assemblée nationale.

Le nouveau ministre des Sports est comme son prédécesseur originaire de Djakotomey dans le département du Couffo. Benoît Dato est né le 11 juillet 1983 à Djakotomey.

Le nouveau ministre des Sports occupait (depuis le 1er février 2019) jusqu’à sa nomination, le poste de chargé des études pour les questions douanières au ministère de l’économie et des finances et de la coopération.

Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et de gestion, option management des organisations, il a fait carrière dans plusieurs sociétés privées dont Benin control.

J.S

10 octobre 2023 par