Deuil dans le monde du Karaté-Do au Bénin. L’ancien président de Fédération, Me Benjamin Soudé n’est plus. Il est décédé jeudi 10 novembre 2022.

Me Benjamin Soudé, ancien président de la Fédération béninoise de Karaté-Do n’est plus. Il est mort ce jeudi 10 novembre 2022 à l’âge de 74 ans. Le regretté est l’un des pionniers de cette discipline sportive au Bénin.

Benjamin Soudé est un sportif bon teint. Il a fait ses débuts dans le basketball, le handball et le volley-ball, avant de se diriger vers le Karaté-Do, son sport de prédilection.

L’ancien président de la Fédération béninoise du Karaté-Do est un ingénieur agronome de formation. Il est marié et père de plusieurs enfants.

