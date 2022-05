Benjamin Coovi Dako décroche la mention très honorable

Le premier Secrétaire général adjoint du gouvernement béninois Benjamin Coovi Dako a soutenu sa thèse de doctorat, ce samedi 30 avril 2022, au centre de Calcul Ousmane Seck l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a décroché la mention très honorable avec félicitations du jury et autorisation de publication de la thèse.

« Politiques publiques de protection des personnes en santé au Bénin : Acteurs, instruments et institutions », c’est le thème de la thèse soutenue par Benjamin Coovi Dako, premier Secrétaire général adjoint du gouvernement du Bénin. Il a présenté son travail devant un jury international de six (06) membres.

Selon Benjamin Dako, cette étude vise à « enrichir le répertoire de la science politique dans le domaine de la recherche et de l’innovation pour l’amélioration de la santé des populations ». Il s’agit aussi de « proposer aux acteurs concernés, des matrices cognitives, des pistes d’instrumentation et d’institutionnalisation adéquates ainsi que des modèles pratiques pour une action publique sanitaire véritablement centrée sur les acteurs et les consommateurs de soins, dans le but d’une protection efficace, efficiente et durable ».

Dans le cadre de son travail, il a suivi une démarche méthodologique. Benjamin Dako a analysé le comportement d’un nombre d’acteurs du secteur.

Le premier secrétaire adjoint du gouvernement, à travers une revue documentaire, il a fait un état des lieux sur le sujet, le concept de protection sanitaire des personnes dans les pays occidentaux, de la sous-région ouest-africaine et autres pays du continent. Ce qui lui a permis de faire une analyse comparée.

Le nouveau docteur en Sciences Politiques Publiques a aussi recueilli des données en menant une enquête de terrain (qualitative et quantitative).

Sa population cible comprend les responsables sanitaires centraux, les experts, les agents de santé et les usagers des formations sanitaires publiques. Il a été question de collecter les informations relatives aux incidents ou accidents médicaux, l’accueil des professionnels de santé jugé mauvais etc. Le chercheur a pu identifier les facteurs d’une insuffisance criarde de la protection réelle des personnes dans l’action publique sanitaire en général et les pratiques biomédicales au Bénin.

Dans cette étude, Benjamin Dako a exposé les réformes entreprises dans le secteur de la santé depuis 2016 sous le gouvernement actuel. Il a aussi réalisé, une étude prospective du système sanitaire et des réformes en cours.

Dr Dako a fait des propositions afin de rendre ‘’protectionniste’’ le système de santé béninois. Au titre des propositions il y a l’insertion claire du concept de protection des personnes dans l’agenda institutionnel des pouvoirs publics ; l’intégration dans les curricula de formation professionnelle, des disciplines liées à la protection juridique des personnes en santé, dans les écoles et autres structures y dédiées ; le renforcement de la formation continue ou le recyclage systématique des agents de terrain et l’affinement des mesures de redressement du sous-secteur pharmaceutique à travers la mise en place d’un véritable système national stratifié de pharmacovigilance, sur toute l’étendue du territoire national.

2 mai 2022 par ,