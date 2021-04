Bénin et Cuba signent un accord de coopération

Le ministre béninois du tourisme, de la culture et des arts et l’Ambassadeur de la République de Cuba au Bénin ont procédé, vendredi 16 avril 2021, à la signature d’un Mémorandum d’entente pour la mise en œuvre de la politique de développement des deux pays dans le domaine de la culture et des arts.

La diplomate Yenielys Vilma Regueiferos représentant la République de Cuba a déclaré que la signature du mémorandum d’entente marque le début d’une grande coopération bilatérale dans le domaine culturel et artistique. Elle n’a pas manqué de rappeler les liens historiques et culturels qui existent entre son pays et le Bénin. « Je reste convaincu que tous ces objectifs qui se concrétisent par ce mémorandum nous permettront de bâtir une histoire nouvelle et de nous réinventer sans cesse pour que la culture et les arts demeurent au cœur du développement de nos deux Nations pour le plus grand bonheur des peuples frères et amis du Bénin et de Cuba », a confié Jean Michel Abimbola. Le ministre du tourisme, de la culture et des arts précise que cette nouvelle coopération intervient alors que le Bénin amorce un tournant décisif en matière de politique culturelle, avec des réformes profondes et courageuses engagées par le gouvernement Talon. Ces réformes rassure-t-il, vont impacter durablement le secteur en lui donnant une nouvelle impulsion à travers une meilleure valorisation du travail des acteurs culturels en général et mieux révéler leurs talents.

