Bénin Médical Santé (BMS) ouvre son premier showroom à Cotonou

Pour contribuer à l’amélioration de la santé des populations, le groupe Bénin Medical Santé (BMS) a ouvert son premier showroom spécialisé dans la vente et la location d’appareils orthopédiques et autres matériels médicaux au Bénin. L’ouverture officiel du centre a eu lieu ce vendredi 6 Août 2021 à Vèdoko à Cotonou, en présence de plusieurs acteurs de la santé et autres invités.

Ouvert ce vendredi 06 2021 Août à Cotonou, le tout nouveau showroom du groupe Bénin Médical Santé (BMS) offre une large gamme d’appareils orthopédiques et autres matériels médicaux.

A en croire M. Arthur Kinhouandé da Cruz, Directeur du groupe BMS, ce showroom est ouvert pour répondre de façon très pratique aux besoins des demandeurs, mais surtout pour permettre aux Béninoises et Béninois, d’avoir accès à des matériels médicaux de qualité en toute sécurité et en temps réel selon leurs capacités sans être obligés de les commander depuis l’étranger.

L’ouverture de ce centre au Bénin est pour les promoteurs, la chance de donner et d’apporter leur contribution aux efforts (du gouvernement et de tous les acteurs œuvrant dans le domaine) qui se font au plan national pour le mieux-être des populations.

« Dieu nous a beaucoup donné ma femme et moi. C’est donc notre tour de donner aussi et de contribuer par la même occasion à l’amélioration de la santé des populations béninoises au-delà de l’aspect financier. Si c’est pour se faire de l’argent, on n’aurait pas investi dans ce domaine. Notre but premier est de venir en aide à nos compatriotes et d’apporter notre contribution aux efforts qui se font au pays dans le secteur sanitaire et pour la santé des populations », a expliqué le Directeur Arthur Kinhouandé da Cruz.

Le couple a passé cinq années pour recenser les besoins de fournitures en appareils médicaux et orthopédiques et étudier le marché avant de se lancer dans ce projet financé sur fonds propres.

Lors de la cérémonie d’ouverture du showroom qui marque le démarrage effectif des activités du groupe BMS dont l’existence légale remonte à 5 ans, Dr Victor Hounkonnou, parrain des promoteurs, a, après avoir salué l’initiative, invité la population à adopter ce centre et à s’y rendre pour se procurer les matériels médicaux dont ils ont besoin.

« Ce centre est un plus pour le pays. Et au regard de ce que nous découvrons ici, nous pouvons dire que les responsables apporteront beaucoup à l’amélioration des prestations », a déclaré le Directeur de la gestion des équipements et de la maintenance Roland Lalèyè, représentant l’Agence des Infrastructures sanitaires des équipements et de la maintenance.

Le Secrétaire Général adjoint du ministère de la santé, M. Richard Gandaho, s’est réjoui également de l’ouverture dudit centre au Bénin et souligne que c’est une solution à la souffrance des agents de santé qui peinent parfois à trouver des matériels adéquats en un temps record pour soigner les malades. « Le médecin a besoin de certains intrants qu’il ne fabrique pas. Mais aujourd’hui nous sommes contents car le showroom de Bénin Médical Santé (BMS) est désormais là pour nous apporter tous les intrants dont nous aurons besoin », a-t-il confié.

Dans ce centre qui ouvre ses portes tous les jours de la semaine, on trouve entre autres des lits médicalisés électriques, des produits pour soins infirmiers, des semelles orthopédiques, des machines pour thérapie, des ceintures médico-chirurgicales, des tensiomètres.

Juliette MITONHOUN

9 août 2021 par