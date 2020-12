Bénin Energie signent un accord-cadre de partenariat avec l’Etat

Le ministre de l’Energie Dona Jean-Claude Houssou et le président de l’Association Bénin Energie Enock Hounhoui ont signé ce mardi 15 décembre 2020, un accord-cadre de partenariat dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. La cérémonie s’est déroulée à la salle de conférence du ministère de l’Energie.

L’accord de partenariat conclu pour une durée de 3 ans renouvelable a pour objectif la mise en place d’un cadre de coopération entre le ministère de l’Energie et l’association Bénin Energie dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Selon la présentation de l’accord de partenariat faite par le Directeur de Cabinet Armand Dakehoun, il s’agira pour le ministère de l’Energie d’impliquer l’association Bénin Energie en cas de besoin dans les activités du ministère en relations avec ces domaines de compétences ; d’aider l’association Bénin Energie à obtenir les opportunités de formation, de renforcement de capacités et de faciliter l’échange d’informations et de données entre les deux parties. Le ministère de l’Energie s’engage aussi à œuvrer pour un échange d’expertise et d’expérience dans les domaines de la régulation, de la production, du transport et de la distribution d’électricité des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

À travers cet accord de partenariat, souligne le Directeur de Cabinet, l’association Bénin Energie va aider le ministère à contribuer efficacement au développement du secteur ; contribuer à l’accès à l’information relative au secteur de l’énergie et à la population et aussi à la vulgarisation des enjeux, projets et réalisations du secteur.

Le président de l’association Benin Energie Enock Hounhoui s’est réjoui de la signature de cet accord-cadre de partenariat dont le but est d’accompagner le processus de développement du Bénin. Il a saisi l’occasion pour faire une doléance au ministre Dona Jean-Claude Houssou, celle de bénéficier d’un soutien financier du ministère de l’Energie en vue d’accélérer la mise en œuvre de certains objectifs de l’association Bénin Energie.

Accélérer l’accès des populations à l’énergie durable

« Depuis sa création en 2018, l’association Bénin Energie a toujours considéré le ministère de l’Energie comme un cadre de référence naturel pour ses interventions et ses différentes activités dans le domaine de l’énergie, véritable socle du développement économique et social », a déclaré le ministre de l’Energie.

Selon Dona Jean-Claude Houssou, la signature de l’accord contribuera « à accélérer l’accès des populations à l’énergie durable à travers le renforcement des capacités des professionnels et jeunes diplômés du secteur et la promotion des technologies d’énergies propres ».

Face aux défis qui restent encore à relever dans le secteur de l’Energie, poursuit le ministre, « l’accord de partenariat vient à point nommé et permettra d’élargir les horizons pour la mutation énergétique qui a positivement marqué la vie quotidienne des populations béninoises en l’espace de quelques années ».

Après avoir pris en compte la doléance du président de l’Association Bénin Energie, le ministre a rassuré que les engagements contenus dans l’Accord de partenariat seront rigoureusement respectés afin de créer un contexte favorable à l’exécution des actions planifiées.



