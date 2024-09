Belmond Z, Tonnerre X et autres en spectacle à Natitingou ce mercredi

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) poursuit sa tournée de show de fin des vacances avec l’étape de Natitingou, mercredi 18 septembre 2024.

L’esplanade de la mairie de Natitingou va vibrer, mercredi 18 septembre 2024 à partir de 18 heures. BELMOND Z ; TONNERRE X et d’autres artistes surprises promettent le plus grand show de fin des vacances à Natitingou offert par la Loterie Nationale du Bénin (LNB SA).

Animation et jeux divers dotés de nombreux lots en nature sont au programme de la fête.

La LNB a décidé de prolonger la fête pour le plus grand bonheur de la population des départements de l’Atacora et de la Donga après l’exploit à Natitingou et un week-end exceptionnel lors de la fête de la Gaani, édition 2024.

M. M.

17 septembre 2024 par ,