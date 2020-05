Bars, mosquées et marchés autorisés à rouvrir

Les marchés frontaliers, les bars et autres débits de boissons, et le marché de bétail du département de la Donga pourront reprendre leurs activités. Le préfet Eliassou B. Biao Aïnin à travers un arrêté préfectoral en date de ce vendredi 22 mai 2020, a levé la mesure de suspension de l’animation de ces lieux.

En raison des mesures d’assouplissement prises par le gouvernement pour un retour à la vie normale, le préfet de la Donga, à travers un arrêté en date de ce vendredi 22 mai 2020, a ordonné la réouverture des espaces marchands et débits de boissons du département. Ainsi, les marchés frontaliers, le marché de bétail et les bars et débits de boissons pourront rouvrir et s’animer.

Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus, le préfet de la Donga, conformément aux mesures édictées par le gouvernement du président Patrice Talon, avait ordonné la fermeture des marchés frontaliers, du marché de bétail ainsi que des bars et autres débits de boissons du département.

Selon les chiffres officiels, le Bénin à la date de ce vendredi 22 mai compte 135 cas confirmés de Covid-19, 71 sous traitement, 61 personnes guéries et 03 décès.

