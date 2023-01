Baobab Express annule momentanément ses voyages

A travers un communiqué dimanche 29 janvier 2023, la compagnie de transport Baobab Express a salué l’élan de solidarité nationale observé après l’accident d’un de ses bus, et ayant occasionné la mort de plusieurs passagers à Dassa, dans les Collines. Au regard de l’ampleur de la situation, la compagnie de transport a décidé de la suspension temporaire de ses voyages à compter de ce lundi 30 janvier 2023.

Dimanche 29 janvier 2023, l’accident d’un bus de la compagnie Baobab a fait plusieurs morts. La direction générale de la compagnie a aussitôt réagi et exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Les enquêtes sont en cours pour élucider les contours réels de l’accident et situer les responsabilités, rassure la direction de Baobab Express. Le bus accidenté comme l’ensemble des bus de la flotte Baobab dispose de brise-glace et d’extincteurs utilisables en cas d’incident lit-on dans le communiqué qui informe.

La direction de la compagnie a décidé que tous les voyages prévus pour la semaine du 30 janvier 2023 sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Baobab Express présente ses excuses à ses voyageurs pour les désagréments causés par cette décision, et s’engage à rembourser les passagers ayant déjà acheté leurs tickets.

