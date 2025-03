Bakari dans une dynamique de renforcement de la coopération avec l’Egypte

Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Bakari a eu un entretien téléphonique avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, le samedi 8 mars 2025. Les deux personnalités ont passé au peigne fin la coopération entre les deux pays, et les possibilités d’étendre les relations bilatérales à plusieurs autres domaines.

L’Egypte et le Bénin veulent donner un nouveau souffle à leurs relations de coopération. Le sujet était au cœur d’un entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays le samedi 8 mars 2025.

Avec Badr Abdelatty, Olushegun Bakari a examiné les possibilités d’extension des relations de coopération avec l’Egypte. Des sources proches du ministère des Affaires étrangères, on apprend que les domaines tels que le commerce, l’investissement et le renforcement des capacités seront pris en compte dans le cadre de la coopération entre les deux pays. A ce titre, le ministre égyptien des Affaires étrangères a réarmé l’intérêt de nombreuses entreprises de son pays pour le marché béninois. Des secteurs tels que la pharmacie pourraient être également exploré afin de faciliter l’exportation des produits égyptiens vers le Bénin.

Du point de vue de la coopération institutionnelle, la partie égyptienne propose des programmes de formation aux diplomates béninois afin de leur permettre de bénéficier de son expertise. Les échanges entre les deux ministres ont également porté sur les grandes questions régionales et internationales.

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles voies de coopération, une visite du chef de la diplomatie béninoise est annoncée très prochainement en Egypte.

F. A. A.

