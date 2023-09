BR compatit à la douleur des familles éplorées

Le parti Bloc Républicain (BR) a exprimé sa « tristesse et ses condoléances aux familles des victimes et à tout le peuple béninois » suite à l’incendie provoqué par l’essence de contrebande à Sèmè-Kraké le samedi 23 septembre 2023.

L’incendie tragique qui a occasionné 35 décès et une dizaine de brûlés à Sèmè-Kraké le samedi 23 septembre 2023 n’a pas laissé indifférent le parti Bloc Républicain (BR). Dans un communiqué signé de son Président, Abdoulaye Bio TCHANE, le BR a exprimé « sa profonde tristesse et ses condoléances aux familles des victimes et à tout le peuple béninois ».

« Que les âmes des disparus reposent en paix, et que leurs familles trouvent la force nécessaire pour surmonter cette dure épreuve et que nous tous, décideurs et citoyens, travaillons pour ne plus vivre ces genres de tragédie dans notre pays, le Bénin », a indiqué le BR.

Le Bloc Républicain exhorte à « faire preuve de compassion et de solidarité envers les victimes et leurs proches ».

Tout en saluant la promptitude du gouvernement suite au drame, le BR « s’engage à travailler avec les autorités locales et nationales pour assurer que de telles tragédies ne se reproduisent ».

24 septembre 2023 par ,