BIO TCHANE dévoile le programme de législature du BR

Les candidats du parti Bloc Républicain (BR) à l’élection législative du 08 janvier 2023 ont été investis samedi 19 novembre 2022 au palais des congrès à Cotonou. Dans le discours prononcé à cette occasion, le secrétaire exécutif national, Abdoulaye BIO TCHANE a dévoilé le programme de législature du BR.

Le Bloc Républicain à l’instar de 06 autres partis politiques au Bénin participe à l’élection législative de 2023. Les candidats de la formation politique à cette élection ont été investis samedi 19 novembre 2022. « Notre présence majoritaire à l’Assemblée nationale, est la clé de salut du Bloc Républicain, et la préservation de l’intérêt général si cher à notre parti », a souligné le secrétaire exécutif national. BIO TCHANE a dévoilé au cours de la cérémonie d’investiture, le programme de législature du BR. Il s’agira essentiellement selon lui, d’accompagner le président Patrice TALON dans sa quête permanente de développement économique et social du Bénin. Ce développement à l’en croire, repose sur un travail bien fait, l’équité sociale et la promotion du capitalisme d’excellence dans un environnement pacifié. Ce programme de législature selon le secrétaire exécutif national du BR, est structuré autour de 04 principaux axes. Il a cité entre autres, l’amélioration du pouvoir d’achat des populations, notamment les jeunes et les femmes ; le renforcement de la résilience du pays vis-à-vis des chocs de toute nature (économique, climatique, sanitaire, sécuritaire, etc) ; l’affermissement de la cohésion sociale ; et le développement durable.

BIO TCHANE a par ailleurs rendu hommage au président Patrice TALON pour sa vision sur la gouvernance, et son engagement à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Le combat politique des militants BR en tant que libéraux au parlement fait-il savoir, est de créer les conditions de développement propices et durable en mettant en place l’encadrement juridique et l’accompagnement nécessaires pour, dit-il, libérer les énergies individuelles, les entreprises innovantes dans un contexte d’accompagnement de l’État, responsable et durable.

Selon Abdoulaye BIO TCHANE, le Bloc Républicain est le seul parti capable de relever le défi du développement individuel et collectif, prospère et durable dans la consolidation de l’unité nationale, et de l’État de droit.

Dans le cadre de la prochaine législative, tout le pays sera investi pour toucher toutes les couches de la population, les jeunes et les femme notamment, a informé le secrétaire exécutif national du BR. Pour la victoire du parti au soir du 08 janvier 2023, les coordinations à la base ont un rôle important à jouer. L’objectif pour chaque membre des structures de base, est d’obtenir au moins 100 électeurs à chaque bureau de vote, a confié Abdoulaye BIO TCHANE.

F. A. A.

