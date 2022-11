BIO TCHANE conduit la liste BR dans la 14e CE

Le ministre d’Etat en charge du développement, Abdoulaye BIO TCHANE est candidat à l’élection législative du 08 janvier 2023. Il est 1er titulaire sur la liste du Bloc Républicain (BR) dans la 14e circonscription électorale (Bassila, Copargo, Ouaké).

Abdoulaye BIO TCHANE, secrétaire exécutif national du Bloc Républicain est dans la course pour la 9e législature. Il est positionné 1er titulaire sur la liste BR dans la 14e circonscription électorale. Son suppléant a pour nom, Assan SEIBOU. Au poste de 2e titulaire, on retrouve Adjele Aminou MAMAM avec Bedou SARE comme suppléant.

Pour les candidatures exclusivement réservées pour femmes, Alidjanatou SALIOU est titulaire. Elle a pour suppléant, Alice MASSIM-OUALI.

Comme BIO TCHANE, les ministres Aurélie Adam SOULE ZOUMAROU du numérique et de la digitalisation, Samou SEIDOU ADAMBI de l’eau et des mines, Hervé HEHOMEY des infrastructures et des transports, et Salimane KARIMOU des enseignements maternel et primaire sont candidats au scrutin législatif du 08 janvier 2023.

F. A. A.

4 novembre 2022 par