Axel Merryl remporte le prix du meilleur artiste Afrique de l’Ouest

L’artiste béninois Axel Merryl a reçu le prix du meilleur artiste Afrique de l’Ouest lors de la prestigieuse cérémonie de la 9e édition du Prix international des musiques urbaines (PRIMUD), dimanche 10 novembre 2024, à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Axel Merryl continue de faire parler de lui sur la scène musicale nationale et internationale. Au PRIMUD 2024, il a été sacré meilleur artiste Afrique de l’Ouest. Le jeune béninois s’est retrouvé dans sa catégorie avec 15 autres artistes dont entre autres Santrinos, Iba One, Sidiki Diabaté, Fanicko etc.

Axel Merryl avait été nominé l’année dernière pour la 8e édition des Prix Internationaux de la Musique Urbaine. En 2023, le jeune artiste a remporté le trophée du meilleur artiste de l’année au Bénin avec sa chanson célèbre ‘’Kimi’’. Il a aussi reçu le prix du meilleur clip et celui du meilleur single de l’année.

L’auteur de l’album ’’Température’ s’est produit sur scène en juin 2024 dans la salle mythique parisienne, Casino de Paris en offrant un show exceptionnel à ses fans.

11 novembre 2024