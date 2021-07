Avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels informatiques

OBJET

La Générale des Assurances du Bénin SA (LA GAB SA) dispose d’un parc informatique composé d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portatifs, d’imprimantes et de scanners. L’objectif de cet appel d’offres est le renouvellement de son parc informatique.

Vous trouverez en annexe du présent Avis d’Appel d’Offres, les spécifications techniques requises en trois lots :

Lot 1 : Ordinateurs de bureau ;

Lot 2 : Ordinateurs portatifs ;

Lot 3 : Imprimantes et scanners.

2- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DAO

Le dossier physique d’Appel d’offre pourra être obtenu au siège de la compagnie, Immeuble face CPA de Cotonou – 01 BP : 3573 COTONOU sur présentation d’un bordereau de versement d’un montant de FCFA vingt-cinq mille (25 000 FCFA) pour le lot 1 et FCFA cinquante mille (50 000 FCFA) pour chacun des lots 2 et 3, versé sur le compte n° BJ199 11001 25101027841 16 ouvert dans les livres de SONIBANK.

3- DEPOT ET OUVERTURE DES OFFRES

Les offres sous plis fermés et rédigés en langue française en trois exemplaires devront parvenir au secrétariat de la compagnie au plus tard le 04 Août 2021 à 08 heures, heure locale. Elles porteront obligatoirement la mention :

« Dossier d’Appel d’Offre N°--- (à préciser) à n’ouvrir qu’en séance du 04 Août à 10H00 »

Fait à Cotonou, le 14 Juillet 2021.

LA RESPONSABLE INFORMATIQUE

LA DIRECTRICE COMPTABLE & FINANCIERE

16 juillet 2021 par