Aurélie Adam S. ZOUMAROU à la conquête de Nikki pour le BR

Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam S. ZOUMAROU ratisse large pour le Bloc Républicain (BR) dans la 7e circonscription électorale (CE). Elle a rencontré les différentes couches de la population de Nikki.

Aurélie Adam S. ZOUMAROU et sa suppléante, Jamillah KISSIRA MAURAT très engagées pour une victoire du Bloc Républicain au soir du 08 janvier 2023 dans la commune de Nikki. Ces deux candidates du BR de la 7e CE ont rencontré les artisanes (coiffeuses et esthéticiennes) de Nikki, et les populations des villages de Boucanèrè et Donkparawi.

Au cours des échanges qui se sont déroulés dans une ambiance très conviviale, Aurélie Adam S. ZOUMAROU et Jamillah KISSIRA MAURAT ont indiqué le choix à faire le 08 janvier prochain aux populations. Elles n’ont pas manqué de mots pour vanter les mérites du Bloc Républicain.

