Audit du fichier électoral au Bénin, le BR se désolidarise

Le parti Bloc Républicain (BR) a reçu une délégation du Cadre de concertation des partis de l’opposition (CCP) ce mercredi 27 novembre 2024. L’audit du fichier électoral était le principal sujet de discussion de cette audience accordée suite à une demande du parti Les Démocrates.

« Auditer la liste électorale de 2023 n’a aucune pertinence. Si une liste devrait retenir l’attention des partis, ce serait celle extraite du registre national par l’ANIP 120 jours (quatre mois) avant les prochaines élections », c’est la substance de la réponse que le parti Bloc Républicain se fondant sur les textes en vigueur a apporté aux CCP sur la demande d’audit du fichier électoral au Bénin. A travers un communiqué publié au terme de la séance d’échanges, la formation politique de la mouvance présidentielle relève que les termes de références proposés par les partis du CCP contiennent « d’autres objectifs masqués tels que la révision du Code électoral ». « Face aux manques de pertinences des motifs de l’audit et d’autres objectifs inavoués, le BR éprouve assez d’inquiétudes sur la démarche des partis du CCP et n’entend pas participer à cette opération d’audit portée par les partis du CCP, qui risque au contraire de compromettre fortement la crédibilité des élections générales prochaines », lit-on dans le communiqué du parti.

Tout en gardant ses distances vis-à-vis de l’initiative de l’audit du fichier électoral, le BR se fondant sur sa ligne politique, a réitéré son ouverture à collaborer avec tous les acteurs politiques et de la société civile pour le renforcement du système partisan. Le dispositif actuel selon le parti, constitue en l’état, « le meilleur outil pour garantir des élections pacifiques, crédibles et transparentes ».

