Aucune velléité de l’armée française de s’installer au Bénin

En visite au Bénin, le chef d’état-major de l’armée française, le général Thierry Burkhard a donné des clarifications sur la présence supposée d’une base militaire française au Bénin. C’est lors d’une conférence de presse conjointe tenue, samedi 09 décembre 2023, avec le chef d’état-major général des Forces Armées Béninoises, Fructueux Gbaguidi.

Non, il n’y a pas une base militaire permanente française ni de mission militaire française permanente au Bénin. C’est en substance la réponse du général Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée française au sujet de l’installation supposée d’une base militaire française au Bénin.

« Il n’y a aucune velléité de l’armée française d’installer une base militaire au Bénin et il n’y a pas une demande des forces armées béninoises d’installation d’une mission permanente qui stationnerait ici », a précisé le chef d’état-major de l’armée française, samedi 09 décembre 2023 lors d’une conférence conjointe a le chef d’état-major général des Forces Armées Béninoises, Fructueux Gbaguidi.

Selon le chef d’état-major de l’armée française, des militaires français interviennent au Bénin dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Dans ce cas, ces détachements s’installent dans les bases militaires béninoises et repartent à la fin de leur mission.

Le général Thierry Burkhard est au Bénin dans le cadre d’une visite de travail avec le général Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général des Forces Armées Béninoises.

M. M.

