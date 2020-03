Au cours du journal télévisé de l’Ortb ce dimanche 22 mars 2020, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a apporté un démenti formel à l’information répandue sur les réseaux sociaux, et faisant état de la contamination de deux membres du gouvernement par la pandémie du Covid-19.

« C’est vraiment un fake news d’autant plus que la policlinique Les Cocotiers est en chantier actuellement. Je voudrais vraiment rassurer la population qu’aucun membre du gouvernement à ce jour n’est déclaré positif », a démenti le ministre de la santé.

Il a précisé que n’importe qui peut-être déclaré positif au Coronavirus. « Ce n’est pas un drame, même le Chef de l’État peut-être déclaré positif au Coronavirus, les ministres peuvent être positifs au Coronavirus », a expliqué Benjamin Hounkpatin. Il a souligné qu’avant même que le Bénin n’enregistre le premier cas, tous les membres du gouvernement qui ont été en voyage et qui sont revenus de voyage ont été systématiquement mis en quarantaine, et que tout s’est très bien passé. « Ce n’est pas un drame qu’un membre du gouvernement puisse contracter le Coronavirus », a-t-il précisé. Le ministre rassure que le gouvernement est entrain de prendre les dispositions nécessaires pour éviter cela. « Mais même si cela arrivait, ce n’est pas un drame », a confié le ministre de la santé.

Il n’a pas manqué de rassurer les populations car, ce genre d’information selon lui, est de nature à perturber leur quiétude et à augmenter la peur. Benjamin Hounkpatin invite tous ceux qui se livrent à cette sale besogne, à cesser d’imaginer des scénarios catastrophes et d’insinuer la peur au niveau des paisibles populations. « Ce n’est pas convenable », et le gouvernement va prendre la mesure de la chose et les traquer systématiquement, a-t-il averti.

F. A. A.

