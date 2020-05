Aucun incident majeur, mais insuffisance de mesures barrières

Le scrutin comptant pour les élections communales et municipales de 2020 a démarré ce dimanche sur toute l’étendue du territoire nationale. A Abomey-Calavi, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à 07 heures. Certains ont connu un retard de quelques minutes à une heure de temps. Mais les mesures barrières font défaut par endroits.

Au centre de vote de l’EPP Tankpè-Forêt qui comprend 05 bureaux de vote, le scrutin se déroule normalement. Suivant les initiaux de leurs patronymes, les agents électoraux orientent les électeurs vers le poste où ils peuvent retrouver leurs noms, et voter.

Ce matin, c’est à compte-gouttes que les électeurs se déplacent vers les centres de vote où tout se passe sous le regard des forces de sécurité déployés sur les lieux.

« Je viens de voter, et je me dirige vers la maison comme ça. Je reviendrai dans l’après-midi pour suivre le décompte et voir comment sera la tendance », a confié un électeur rencontré à l’EPP Tankpè-Forêt.

Pour un autre, le vote est un devoir. « C’est pas quelqu’un d’autre qui viendra élire nos conseillers communaux et municipaux à notre place. Nous devons sortir et aller accomplir le vote, et voter pour le candidat de notre choix », a confié ce dernier.

Concernant les règles barrières à la pandémie du Covid-19, les mesures ne sont pas scrupuleusement respectées. La distance de sécurité sanitaire d’un mètre n’est pas respectée tel que recommandée. Certains électeurs rencontrés sur les lieux n’avaient pas de masques de protection. Pas de dispositifs de lavage de mains non plus. Ces équipements promis pour le déroulement du scrutin dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, sont encore attendus.

Même ambiance au Complexe scolaire Elitaire, et au CEG Le Plateau à Womey. Tout se déroule pour l’instant normalement outre quelques failles liées aux mesures barrières à la pandémie du Coronavirus. Aucun incident n’est pas à signaler.

