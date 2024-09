Au Royaume-Uni, Olio prépare le terrain de futures banques alimentaires en ligne

Olio est une application mobile qui permet de partager des objets dans votre communauté, dans le but de réduire le gaspillage alimentaire et ménager. Pour ce faire, elle met en relation les voisins qui ont des aliments ou des articles ménagers en surplus avec d’autres personnes à proximité qui souhaitent récupérer ces articles. Les aliments doivent être comestibles ; ils peuvent être crus ou cuits, scellés ou ouverts. Les articles non alimentaires souvent répertoriés sur Olio comprennent des livres, des vêtements ou des meubles.

Les personnes qui font don de surplus de nourriture peuvent être des particuliers ou des entreprises telles que des détaillants en alimentation, des restaurants, des cantines d’entreprise, des photographes culinaires, etc., et les dons peuvent avoir lieu de manière ponctuelle ou récurrente.

Par exemple, certaines chaînes de supermarchés au Royaume-Uni, dont Tesco, Midcounties Co-operative, Morrisons, Sainsbury’s et Iceland ont piloté Olio en tant que « banque alimentaire en ligne » pour faire don de nourriture et réduire leurs déchets. En mars 2022, Olio s’est associé à Pandamart à Singapour.

Lancée pour la première fois début 2015 par Tessa Clarke et Saasha Celestial-One, en octobre 2017, la société avait levé 2,2 millions de dollars. Le financement de série A d’Olio a été mené par Octopus Ventures, avec des investisseurs tels qu’Accel, Quadia et Quentin Griffiths contribuant aux 6 millions de dollars levés. L’application Olio comptait environ 7 millions d’utilisateurs enregistrés en mai 2023.

Sécurité alimentaire et nutrition du futur

Juste avant et juste après-guerre, la problématique de la nutrition fut englobée dans une problématique alimentaire globale et mondiale, et posée, en particulier lors de l’importante conférence de Hot Springs organisée en 1943 à l’initiative de Roosevelt, comme une question cruciale pour le bien-être de l’humanité et une condition de la paix dans le monde.

L’alimentation nutritive et durable au cœur de l’agenda de la COP28

« Nous voulons lancer un mouvement mondial autour d’une alimentation nutritive et durable, et nous le commençons aujourd’hui », avait déclaré Mariam Almheiri, ministre du Changement climatique et de l’Environnement des Émirats arabes unis et responsable du sujet des systèmes alimentaires pour la COP28, lors du lancement de l’évènement Climate Conscious Catering for People et son atelier Planète et Prospérité.

Depuis 2017, Mariam Almheiri occupait les fonctions de ministre d’État pour la sécurité d’accès à la nourriture. Au cours de son mandat, elle a lancé un label écologique pour les entreprises agro alimentaires émiraties, ainsi qu’un panier alimentaire de 18 ingrédients dont le prix doit baisser en raison d’une production plus intensive au niveau local.

Elle a essayé de limiter légèrement les imports alimentaires du pays, malgré le manque de terres arables, et le gaspillage alimentaire. En 2019, elle devient experte au sein du panel national de développement. En 2020, après un remaniement du gouvernement, elle conserve son poste et son ministère relève désormais de la sécurité d’accès à la nourriture et à l’eau.

En 2021, elle est nommée ministre de l’environnement et du changement climatique. À ce poste, elle annonce travailler sur un programme d’utilisation du gaspillage alimentaire pour nourrir les animaux.

Savoir-faire ancestraux et innovations de pointe

La France Design Week accueille en 2024 toute une série de conférences : « Histoire de territoire, Design de demain ». Lancées en Bretagne, elles essaiment désormais de la Sarthe au Berry.

La terre, entre simplicité et sophistication ouvre par exemple un champ de prospective et d’encouragement à aller explorer des réussites entrepreneuriales tissées en savoir-faire ancestraux et innovations de pointe.

Née entre Saint-Malo et la baie du Mont-Saint-Michel, comme une très belle manière de saluer la beauté des minéraux marins dispersés entre Normandie insulaire (Chausey) et Bretagne des estuaires (vallée historique de la Rance océanique), Calcialiment est une marque française née au début du XXème siècle pour valoriser des mélanges complexes de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments et d’autres additifs alimentaires au service de la nutrition de demain.

D’autres pépites sont riches d’enseignements créatifs : Via Nova Nutrition, Probiomer … pour nourrir le succès d’autres aventures !

