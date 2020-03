Ateliers, séminaires et autres suspendus au ministère de l’agriculture

Les activités à savoir les ateliers, séminaires de formation et autres sont suspendues au Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche jusqu’à nouvel ordre. La décision a été rendue publique à travers un communiqué en date du lundi 16 mars 2020 signé de la Secrétaire générale du Ministère.

Les organisateurs des activités à venir doivent prendre les dispositions nécessaires pour informer à temps les participants du report.

Cette mesure a été prise afin de réduire le risque de contamination et de propagation de la pandémie du Covid-19.

Le premier cas de coronavirus a été confirmé au Bénin ce lundi 16 mars 2020. Il s’agit d’un homme burkinabé âgé de 49 ans, rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020 qui n’a respecté pas les mesures d’auto-isolement prescrites à l’aéroport de Cotonou.

A.A.A

17 mars 2020 par