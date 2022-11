Atelier de lancement des formations des enseignants concepteurs de cours dans le cadre du Projet Africa Digital Campus

De 8H30 à 9H00, le 28 novembre 2022, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Institut National Supérieur des Techniques Industrielles (INSTI) et l’Agence des Système d’Information et du Numérique (ASIN) du Bénin coorganisent la cérémonie de lancement des formations des enseignants concepteurs de cours en ligne, dans le cadre du Projet Africa Digital Campus. La cérémonie aura lieu au sein du bureau National AUF Bénin, sise à l’Université d’Abomey Calavi, en présence du Directeur Général de l’ASIN, Monsieur Marc-André LOKO, de Monsieur le Recteur de l’UAC, Professeur Félicien AVLESSI, de Monsieur Mr Nicaise Ndam, représentant de l’IRD au Bénin et de Monsieur Fawaz TAIROU, Directeur Bureau National de l’AUF Bénin.

Le projet « Africa Digital Campus » est financé par l’Union européenne, dans le cadre du programme « Connectivité et solutions numériques pour renforcer la résilience face à la crise Covid-19 des systèmes d’éducation, de santé et des MPMEs dans les Etats membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) », dont la gestion est déléguée à l’Agence Française de Développement (AFD).

Au Bénin, plusieurs activités sont prévues, dont une série de formation de 65 enseignants en scénarisation - conception de cours et en évaluation des apprentissages d’une part et en tutorat d’autre part. L’accompagnement permettra d’enrichir la plateforme d’e-learning PEUPL de 65 cours. Ces cours ont été sélectionnés par l’INSTI parmi deux (2) filières de formation (2 licences).

Porté par l’IRD et WACREN, Africa Digital Campus vise à mettre en place une coopération rapide avec deux pays d’Afrique de l’Ouest, en l’occurrence le Burkina Faso et le Bénin, dans l’optique de renforcer l’offre d’e-learning (enseignement à distance) des universités. Il vise ainsi à contribuer à assurer la continuité et la qualité des études supérieures et de la recherche dans un contexte où le rôle du numérique pour atteindre ces deux objectifs a été exacerbé par la crise sanitaire Covid 19.

L’Agence universitaire de la Francophonie coordonne le work package e-learning, à l’échelle des deux pays. La cérémonie de lancement du 28 novembre 2022 marque le début des activités de conception des cours en ligne, qui vont s’étaler jusqu’en début 2023.

Pour plus d’information

Monsieur Fawaz TAIROU, Responsable du Bureau National AUF Bénin

Courriel : fawaz.tairou@auf.org ; Téléphone : +229 95 70 99 15

Monsieur LAURENCIO TCHIAKPÊ, Chef de projet à l’ASIN

Courriel : ltchiakpe@presidence.bj ; Téléphone : +22962 87 28 96

