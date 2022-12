‘’Asuka de l’innovation’’ diffusé ce jeudi sur Canal+Pop

Un reportage sur Richard Odjrado, fondateur de la startup As World Tech sera diffusé jeudi 8 décembre 2022 sur Canal+Pop.

‘Asuka de l’innovation, Richard Odjrado et sa startup As World Tech, c’est le sujet traité par le jeune Béninois Altidor Gildas Dossou. Il a été retenu à l’issue d’un concours de reportage télé ‘’Demain l’Afrique’’ by Canal+University. Le reportage sur cet entrepreneur qui conçoit des montres, lunettes et ordinateurs portables avec des fonctionnalités exceptionnelles a duré plusieurs mois. Le contenu du reportage sera diffusé ce jeudi 8 décembre sur Canal+Pop demain à 20h30.

Akpédjé Ayosso

8 décembre 2022 par