Treize (13) dossiers sont inscrits au rôle de l’audience publique de la Cour constitutionnelle ce jeudi 27 mars 2025. Les recours sont portés, entre autres, contre l’Assemblée nationale ; le Ministère des enseignements maternel et primaire, le Ministère du travail et de la fonction publique ; le Ministère de la justice et de la législation ; et le Ministère de la défense. Voici les dossiers au rôle.

26 mars 2025 par ,