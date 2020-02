Armand Gansè quitte l’UP pour le BR

Le parti Bloc Républicain (BR) a un nouvel adhérent dans la 23ème circonscription électorale. Le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA), Armand Gansè, autrefois membre du parti Union Progressiste (UP), a décidé de faire chemin avec le BR. La cérémonie officielle d’adhésion est annoncée pour le dimanche 16 février 2020 sur l’esplanade de la Société des Huiles du Bénin (SHB) à Bohicon.

Les prochaines élections communales et municipales s’annoncent très rudes à Bohicon quand on sait que Armand Gansè fut un des alliés de taille du maire de la ville carrefour, et que les deux vont cette fois-ci s’affronter.

F. A. A.

13 février 2020 par