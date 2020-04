Armand GANSÈ convoqué devant le juge mardi prochain

Pour des propos à caractère régionaliste et ethno-centriste à l’endroit d’une communauté installée à Bohicon, le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA), Armand GANSÈ sera devant le juge du tribunal de première instance de première classe de Cotonou mardi 28 avril prochain.

Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, il y a quelques jours, le candidat de la liste du parti Bloc Républicain dans la commune de Bohicon a été vu entrain de tenir des propos à caractère régionaliste et ethno-centriste lors d’un regroupement politique dans la ville carrefour.

Écouté à l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), il a été mis sous convocation et sera présenter au juge mardi qui décidera de sa condamnation ou non.

F. A. A.

