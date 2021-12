Arifari Bako et Yombo aux parlements de la CEDEAO et l’UA

Les représentants du Bénin au parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et au parlement panafricain de l’Union Africaine (UA) sont connus.

« A la faveur de sa séance plénière tenue ce jour, l’Assemblée nationale a procédé à la désignation des députés Thomas Yombo et Arifari Bako pour siéger respectivement au Parlement panafricain et au Parlement de la CEDEAO », a indiqué Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale, ce jeudi 16 décembre 2021 sur sa page Facebook.

C’est par 70 voix pour, 00 contre et 00 abstention que les députés de la 8ème législature ont élu leurs pairs Thomas Yombo et Arifari Bako respectivement au Parlement panafricain et au Parlement de la Cedeao en remplacement de leurs collègues Nazaire Sado et Jacques Yempabou.

M. M.

