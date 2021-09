Arcep lance un stimulateur tarifaire des communications

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (Arcep-Bénin) a procédé, jeudi 23 septembre 2021, au lancement d’un « Stimulateur tarifaire », une plateforme numérique de comparaison des tarifs des services de communications électroniques au Bénin.

Un outil a été mis en place pour assurer la protection des consommateurs des services de communications électroniques en leur donnant la possibilité de visualiser les offres disponibles sur le marché, de choisir celles qui sont mieux adaptées à leurs besoins et d’évaluer le budget à allouer aux services. Il s’agit du stimulateur tarifaire des communications électroniques.

Lors du lancement le jeudi 23 septembre 2021, le président de l’Autorité, Flavien Bachabi, a fait savoir que l’Arcep a travaillé sans désemparer pour la mise en place de la plateforme numérique.

La plateforme est accessible via l’adresse https://simulateur.arcep.bj/ ou peut être téléchargée sur l’application mobile « simulateur tarifaire Bj » via Play Store ou Apple Store.

Les représentants d’associations des consommateurs par la voix de Ernest Gbaguidi ont indiqué que leurs organisations ont été impliquées dans la mise en place du stimulateur tarifaire.

