Après le PRD, Djogbénou veut décrocher un grand parti du BR

Le mariage entre le parti Bloc Républicain (BR) et l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) tire vers sa fin. Selon des sources confidentielles, le parti de l’honorable Claudine Prudencio s’apprête à rejoindre l’UP de Joseph Djogbénou.

Fondu dans le BR en octobre 2021, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de l’honorable Claudine Prudencio se retire. Le mariage n’aura été qu’un feu de paille.

Selon des sources confidentielles, l’UDBN dépose sa demande de divorce au BR ce mercredi 17 août 2022 par les soins de Me Cyrille Djikoui, président délégué de l’UDBN et d’un huissier de justice.

Des causes lointaines seraient à l’origine de cette rupture brusque qui intervient à cinq mois des élections législatives de 2023. L’UDBN aurait décidé de prendre ses distances vis-à-vis du BR parce que le parti ne serait pas associé entre autres aux décisions prises au sein du bloc politique. De plus, les propositions faites dans le choix des membres de l’ex-UDBN ne sont pas prises en compte. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est le fait que les membres de l’ex-UDBN soient approchés pour des positionnements sans la consultation des responsables du parti.

La prochaine destination politique de l’UDBN serait le parti Union Progressiste (UP), selon les informations parvenues à 24haubenin.

Après le PRD, l’UDBN viendra aussi renforcer l’hégémonie de l’UP sur l’échiquier politique national.

M. M.

17 août 2022 par ,