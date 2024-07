L’Agence des Systèmes d’information et du Numérique (ASIN) lance un appel d’offres pour la mise en œuvre des solutions d’IA : Développement d’un socle d’assistants conversationnel et de use cas GPT BJ. Les candidats intéressés peuvent avoir le dossier d’appel d’offres en version papier ou en version électronique sous le format PDF sur simple présentation de ces derniers au secrétariat permanent des marchés publics sis au 4ème étage de l’immeuble JUMMY PALACE CENTER, au C/85 Avenue Steinmetz, quartier Tokpa Hoho. Les offres doivent être déposées au plus tard le 25 juillet 2024. Lire les détails.

