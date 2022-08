Appel à candidatures : Concours inter-régional « Mon idée, mon entreprise »

Dans le but de promouvoir et de susciter l’esprit d’entrepreneuriat en milieu universitaire, la direction régionale Afrique centrale et Grands Lacs et la direction régionale Afrique de l’Ouest de l’AUF s’associent pour organiser Le concours inter-régional « Mon idée, Mon entreprise ». Le concours s’adresse aux étudiants des établissements membres de l’AUF et vise fondamentalement à leur offrir l’opportunité et les moyens de transformer leurs idées en projet d’entreprise.

1.OBJECTIFS

Favoriser la culture entrepreneuriale parmi les étudiants des universités membres de l’AUF Afrique centrale et Grands lacs & de l’Afrique de l’Ouest. Plus spécifiquement, il s’agit de :

•Susciter et encourager l’esprit entrepreneurial des étudiants

•Diffuser la culture entrepreneuriale dans les universités membres

•Encourager la réflexion autour de l’entrepreneuriat des étudiants

•Faciliter la mise en relation entre des étudiants porteurs d’idées d’entreprise et divers acteurs de l’écosystème entrepreneurial (start-up, incubateurs, entrepreneurs…)

•Promouvoir les initiatives entrepreneuriales des étudiants

2.CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION

Le concours est ouvert aux étudiants des universités membres de l’AUF Afrique centrale et Grands lacs & en Afrique de l’Ouest régulièrement inscrits au cours de l’année académique 2020-2021 ou 2021-2022. Dans le cas d’une candidature en équipe, seul le chef de file sera convié à la finale inter-régionale. Les dossiers sont examinés par un comité de sélection composé de trois membres.

Vérifiez l’adhésion de votre établissement : (http://www.auf.org/les_membres/nos-membres/afrique-ouest)

3.AVANTAGES DU CONCOURS

Tous les projets présélectionnés pourraient bénéficier des avantages suivants :

•Une formation qui peut couvrir aussi bien la structuration des projets et la préparation de pitch (montage financier, marketing stratégique, marketing opérationnel, art oratoire etc.) ;

•Une mise en relation avec d’autres lauréats dans les autres pays de la Région afin de favoriser un partage d’expériences et de ressources ;

•Mise en relation des lauréats avec des mentors et incubateurs de leur pays d’origine.

4.FINALE INTER-RÉGIONALE DU CONCOURS « MON IDÉE, MON ENTREPRISE »

Chaque lauréat national du concours sera invité à la Finale inter-régionale (Afrique de l’Ouest et Afrique centrale et Grands lacs) qui se déroulera du 10 au 14 octobre 2022 à Lomé (Togo). Les deux lauréats à l’issue de la finale inter-régionale recevront chacun une enveloppe financière d’une valeur d’un million de FCFA (1500 €) pour le premier et de sept cent cinquante mille FCFA ( 1. 144 €) pour le deuxième . Ces prix seront remis pendant la semaine mondiale de la Francophonie scientifique qui aura lieu du 26 au 28 octobre 2022 en Egypte. Dans le cas d’une candidature en groupe, seul le chef de file sera convié à la finale inter-régionale ainsi qu’à la remise des prix.

5. DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comporter les documents suivants :

•Un formulaire de candidature, dûment rempli ;

•Une brève description du projet (5 – 10 pages) ;

•La preuve d’une inscription au sein d’une université membre au cours de l’année 2020-2021 ou 2021-2022 ;

•Un passeport en cours de validité (valable jusqu’en mars 2023).

6-DATE LIMITE DE SOUMISSION

Les dossiers de candidature devront être soumis en ligne avant le 02 septembre 2022 à minuit (GMT).

Téléchargez l’appel à candidatures ici.

