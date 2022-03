Annulation de l’élection des bureaux de l’UIB dans le Borgou

Les deux congrès électifs des représentants de l’Union Islamique du Bénin (UIB) dans le département du Borgou tenus, le 19 mars dernier, ont été annulés sur décision de son Éminence Cheikh Imam Assifatou Amoussa en date du 25 mars.

Les deux camps en conflit dans le cadre de l’installation des représentants de l’Union Islamique du Bénin (UIB) dans le département du Borgou n’ont pas encore fumé le calumet de la paix. C’est ce qui explique la tenue de « congrès parallèle et concurrent » tenu, samedi 19 mars 2022, et qui n’est pas du goût des hauts responsables de l’UIB. Dans un courrier transmis le 25 mars 2022 aux deux imams protagonistes, le président de l’Union Islamique du Bénin (UIB), son Éminence Cheikh Imam Assifatou Amoussa, a procédé à l’annulation des deux congrès électifs départementaux tenus, samedi dernier, dans la ville de Parakou pour « préserver » la communauté musulmane et le Bénin d’une « situation de trouble et de conflit qui peuvent ternir l’image de paix de l’islam ».

Le président de l’UIB informe qu’« un Comité de réconciliation sera constitué pour la résolution définitive du différend et la convocation dans un bref délai d’une assemblée générale inclusive pour l’installation du Bureau de l’Union Islamique Départementale (UID) du Borgou ».

