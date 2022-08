Anice Adam prend les rênes de la direction départementale Donga

Anice Gambari Adam a été installée dans ses fonctions de directrice départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance de la Donga ce mercredi 03 août 2022 par le préfet de la Donga. La cérémonie a eu lieu en présence des responsables de structures du département.

Nommée en conseil des ministres le mercredi 27 juillet 2022, Anice Gambari Adam prend les rênes de la direction départementale des affaires sociales et de la Microfinance Donga. Anice Gambari Adam était précédemment Cheffe Service Communication, Publication et Veille à l’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance. Elle a été aussi cheffe du Centre de Promotion Sociale d’Allada et Administrateur de l’Action Sociale. La nouvelle directrice départementale des affaires sociales et de la Microfinance s’est engagée à travailler convenablement pour la satisfaction des couches vulnérables de la Donga.

