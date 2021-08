Angelo Ahouandjinou renforce sa capacité en gestion des marchés publics

Le maire d’Abomey-Calavi Angelo Evariste Ahouandjinou prend part depuis ce lundi 23 août 2021 à la formation des acteurs de la chaine de passation des marchés publics communaux. La formation qui s’achève jeudi prochain est organisée par le Centre de Formation pour l’Administration locale.

Outiller les acteurs de passation des marchés publics communaux sur les innovations de la loi n˚2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin. C’est l’objectif visé par le Centre de Formation pour l’Administration locale en organisant un atelier de formation à Bohicon, Kétou, Kandi, Savalou, Natitingou, Parakou. Les principes généraux, procédures et techniques de passation des marchés publics sont exposés aux participants. Le maire Angelo Ahouandjinou et acteurs de la passation des marchés publics s’approprient davantage des textes et outils de gestion des marchés publics. Cette formation permet au maire d’Abomey-Calavi de renforcer sa capacité pour une gestion efficace des marchés publics.

