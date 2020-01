Angélique Kidjo reçoit les compliments de Louis Vlavonou

Une fois encore les autorités béninoises disent leur satisfécit à la diva béninoise Angélique Kidjo. Après le chef de l’Etat et le ministre de la culture, c’est le président de l’Assemblée nationale qui présente ses félicitations à Angélique Kidjo pour avoir remporté pour la quatrième fois le trophée Grammy Awards.

La cérémonie de ce sacre a eu lieu dimanche 26 janvier 2020 à Los Angeles aux Etats-Unis. Ne pouvant rester insensible à l’annonce de cette récompense, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a adressé ses félicitations à sa compatriote.

Ce Grammy Awards dans la catégorie « Meilleur album de musique du monde » reçu le dimanche 26 janvier aux Etats-Unis, hisse Angélique Kidjo comme l’une des stars les plus titrées de l’histoire des Grammy Awards. Pour Louis Vlavonou, « C’est tout un plaisir de voir la compatriote soulever une quatrième fois ce trophée. Une récompense qui honore non seulement le Bénin mais toute l’Afrique ».

G. A.

