Angélique Kidjo parmi les 100 femmes influentes

La star béninoise Angélique Kidjo figure dans la liste 2020 des 100 femmes inspirantes et influentes du monde selon le classement de BBC.

Les 100 femmes sur la liste de BBC sont celles qui « mènent le changement et font la différence en ces temps de turbulences ». L’artiste béninoise Angélique Kidjo figure sur la liste 2020 de BBC.

« Tellement fière de figurer sur la liste BBC 100 women 2020 » s’est réjouie Angélique Kidjo sur sa page facebook.

Les 100 femmes ont été choisies après plusieurs étapes. « L’équipe des 100 femmes de la BBC a établi une liste restreinte à partir des noms qu’elle a recueillis et suggérés par le réseau des équipes linguistiques du World Service de la BBC », renseigne le site de la chaîne.

BBC a recherché « des candidats qui avaient fait les gros titres ou influencé des histoires importantes au cours des 12 derniers mois, de même que ceux qui ont des histoires inspirantes à raconter, qui ont réalisé quelque chose d’important celles qui ont influencé leur société d’une manière qui n’a pas nécessairement fait l’actualité ».

Après l’évaluation des candidatures par rapport au thème de l’année (les femmes qui ont conduit le changement), la liste a été « mesurée en fonction de la représentation régionale et l’impartialité, avant que les noms définitifs ne soient choisis ».

