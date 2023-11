Angélique Kidjo marque 40 ans de carrière avec un concert mémorable

La vedette de renommée internationale Angélique Kidjo a célébré ses 40 ans de carrière à travers un concert à Londres au Royal Albert Hall.

Avec plus de 15 albums à son actif, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo a célébré ses 40 ans de carrière à Londres (Royaume-Uni) au Royal Albert Hall. Elle a offert au public un concert mémorable. Accompagné par son groupe exceptionnel et l’orchestre Chineke, Angélique Kidjo a encore une fois, émerveillé ses fans. Plusieurs artistes de renommée ont presté lors de ce concert. Il s’agit du Sénégalais Youssou N’Dour, du trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf, de la Britannique Laura Mvula et du Ghanéen Stonebwoy.

Durant ses 40 ans de musique, Angélique Kidjo s’est imposée par son travail en tant que l’une des plus grandes artistes de la musique internationale. Elle est cinq fois lauréate de Grammy Award.

La star internationale Angélique Kidjo a collaboré avec plusieurs artistes. Ses influences musicales sont entre autres, la pop africaine, la musique des Antilles, le Zoul, le jazz, le gospel et différents styles de musique latine. La chanteuse est aussi connue en tant qu’ambassadrice de l’Unicef.

