Angélique Kidjo en concert au Carnegie Hall à New York

La diva de la musique béninoise, Angélique Kidjo sera en concert au légendaire Carnegie Hall à New York. L’évènement organisé dans le cadre de ses 40 ans de carrière aura lieu le 02 novembre 2024.

Un géant concert pour célébrer les 40 ans de carrière de Angélique Kidjo. L’évènement prévu pour le 02 novembre 2024, aura lieu au légendaire Carnegie Hall à New York aux États-Unis. Les billets sont déjà disponibles et peuvent être achetés en ligne via le lien suivant : https://www.carnegiehall.org/calendar/2024/11/02/angelique-kidjo-0800pm.

Angélique Kidjo est une grande figure de la musique béninoise, très connue sur la scène internationale. Toute sa carrière durant, elle a su s’imposer à travers une variété musicale allant du funk au jazz, l’afrobeat et la musique latine. Une riche variété qui lui a valu plusieurs distinctions, notamment les Grammy Awards.

