Angela KPEIDJA convoquée à l’OCRC

Angéla Kpeidja, la journaliste et militante de la défense des droits des femmes attendue à l’Office central de répression de la cybercriminalité ce lundi 25 mars 2024 à 16h. Et ce, pour des nécessités d’une enquête judiciaire. Elle a informé ses soutiens dimanche 24 mars 2024 sur Facebook.

Cette convocation de l’auteure de ‘’Bris de silence’’ intervient quelques jours après qu’elle a dénoncé les agissements d’un présumé ‘’harceleur et violeur pas comme les autres’’ qui aurait fait de nombreuses victimes.

La militante de la défense des droits des femmes dans sa publication a identifié parmi ses victimes du présumé ‘’harceleur et violeur pas comme les autres’’, « des jeunes filles en quête d’emploi et de grandes dames mariées’’ qui auraient fait le choix du silence’’.

Informé des déclarations de la journaliste, l’Institut national de la femme (INF) s’est autosaisi et annoncé l’ouverture d’un dossier. L’INF a également invité Angela KPEIDJA à lui communiquer tout élément de preuve en sa possession pour étayer le dossier.

