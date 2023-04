Ange Paterne Amoussouga, SE de Cotonou

La mairie de Cotonou a un nouveau Secrétaire Exécutif. Il a nom Ange Paterne Amoussouga.

Un nouveau Secrétaire Exécutif à Cotonou. Ange Paterne Amoussouga remplace l’ex SE Nestor Manonwomeh Bossou révoqué en Conseil des ministres le mercredi 12 avril 2023. Le Secrétaire Exécutif a pour responsabilité de mettre en œuvre la politique de développement de la commune décidée par les organes politiques de la commune et assurer, par un management efficace, la gestion des services administratifs et techniques communaux en veillant à leur bon fonctionnement.

L’ex SE de la mairie de Cotonou s’est immiscé, dans la procédure de passation du marché relatif à la réhabilitation des installations du réseau d’éclairage public de la ville de Cotonou à l’occasion de la fête du 1er août 2022. « En interférant dans les attributions de la Personne responsable des marchés publics, il a outrepassé ses prérogatives par des recommandations et/ou instructions, lesquelles ont prévalu dans l’attribution du marché à un prestataire à un coût plus onéreux pour la commune », a indiqué le Conseil des ministres. Il lui est aussi reproché d’avoir approuvé un marché d’acquisition de véhicules au profit des services de la mairie, des responsables et du Trésorier communal, en violation de la réglementation sur la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l’Etat.

