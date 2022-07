Amoussou cède la présidence de l’UP à Djogbénou

Un nouveau président à l’Union Progressiste (UP). L’ancien président de la Cour constitutionnelle, Prof Joseph Djogbénou a pris la présidence de l’UP ce samedi 16 juillet 2022.



Bruno Amoussou s’est retiré de la présidence du parti Union Progressiste (UP). Le "renard de Djakotomey" a passé le témoin, samedi 16 juillet 2022, au Bénin Royal Hôtel, au président démissionnaire de la Cour constitutionnelle.

C’est donc Joseph Djogbénou qui conduira le parti UP aux prochaines élections législatives de janvier 2023.

M. Joseph Djogbénou avocat et professeur agrégé de droit privé à l’Université d’Abomey-Calavi a quitté ses fonctions de président de la Cour constitutionnelle mardi 12 juillet 2022 après quatre années passées à la tête de la haute juridiction.

Lors d’une conférence de presse tenue le 13 juillet dernier, l’ex président de la Cour constitutionnelle a annoncé son retour sur la scène politique pour se mettre à la disposition de sa formation politique.

NOUVEAU BUREAU DE L’UP

Président : Joseph F. DJOGBENOU

1ere Vice Présidente : TALATA CHABI Mariam

2e Vice Président : GBENONCHI Gérard

