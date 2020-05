Elu sur la liste de l’Union Progressiste (UP), Amadé Moussa est désormais le nouveau maire de Zè, commune du département de l’Atlantique. Il a été élu ce vendredi 29 mai 2020 à l’unanimité des conseillers. Sont élus respectivement premier et deuxième adjoints : Antoine Houessou et Bernard Houédénou.

A.A.A

29 mai 2020 par