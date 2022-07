Altercation entre populations togolaises et policiers béninois ce jeudi

Les populations togolaises s’en sont prises aux policiers béninois dans l’après-midi de ce jeudi 14 juillet 2022. La mort d’un contrebandier serait à l’origine de la tension observée à Atomey, une localité de la commune d’Aplahoué, département du Couffo.



Tension entre population togolaise et policiers béninois ce jeudi à Atomey dans la commune d’Aplahoué.

Dans un entretien à Banouto, le maire informe qu’il s’agit d’un homme qui s’est introduit sur le territoire béninois avec une certaine quantité de bière togolaise. Ce dernier n’a pas rempli les formalités d’usage.

Ayant aperçu les policiers, il a accéléré anticipant sur une éventuelle interpellation. Dans sa course, il est tombé et est décédé, a informé Maxime Allossogbé.

Les populations togolaises n’étant pas loin sont arrivées sur les lieux et ont voulu mettre le tort sur les policiers béninois.

Mais les policiers béninois et les autorités des deux pays ont su gérer la situation, a souligné l’élu communal.

F. A. A.

15 juillet 2022 par ,