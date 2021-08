Allons tous à Ouidah 2022

Allons tous à #Ouidah2022

Exposition - vente d’ouvrages 100 % histoire & patrimoine d’Afrique ;

Panel sur le thème Ouidah, d’hier à aujourd’hui

Conférence - débat sur le calcul du temps et l’histoire du calendrier africain, (je vous précise que nous sommes en 6258 , considérant le calendrier africain. Cette conférence permettra aux participants de découvrir, comment le calendrier grégorien a été établi à partir de celui africain, comment on est venu à des mois de 30 jours, des mois de 31 jours, etc.)

Panel sur le Musée international de la mémoire de l’esclavage de Ouidah ;

Atelier de 72h sur l’initiation à la lecture et au décryptage des signes de Fa. ( Tous les participants ont droit à un kit didactique)

Panel sur la recherche en histoire & patrimoine d’Afrique ;

Activité Jeune Public : Prix CCRI - BENINLIVRES .

Ce sont entre autres les activités qui vont meubler la 1re édition de *la Foire du livre d’histoire et du patrimoine d’Afrique, prévue pour les 08, 09 et 10 janvier 2022* au Centre culturel de rencontre international - *CCRI John Smith de Ouidah.*

Restez connectés sur www.beninlivres.org pour plus de détails sur chaque activité.

Par Esckil AGBO ©️ BENINLIVRES

_#Beninlivres // #wasexo // #Ouidah2022 // #CCRI // #EPA // #GouvBenin // #Beninrevele_

13 août 2021 par